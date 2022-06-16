Посольство России: США игнорируют обстрелы Донецка украинскими националистами

Посольство России в Вашингтоне заявило, что в Соединённых Штатах распространяются «фальшивки» о действиях Вооружённых сил России, но при этом игнорируется информация об обстрелах. В американских СМИ появились сообщения об использовании российскими военными кассетных боеприпасов против гражданских.

«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооружённые силы России защищают мирное население Донбасса от нацистов», — говорится в сообщении посольства России в США в Telegram-канале.

Отмечается, что под предлогом свободы слова в США нарушают резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Ранее посол России Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа. Так он отреагировал на заявление Пентагона о намерении передать Вооружённым силам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.