Посол Антонов: призываем США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа. Так он отреагировал на заявление Пентагона о намерении передать вооружённым силам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии», — заявил Антонов в сообщении в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

По словам Антонова, в случае передачи украинской стороне заявленного вооружения, последствия его применения при ударах по городам и социальным объектам будут ужасными.

Ранее министра обороны США Колин Каль сообщил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.