Посол Антонов: призываем США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа. Так он отреагировал на заявление Пентагона о намерении передать вооружённым силам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии», — заявил Антонов в сообщении в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

По словам Антонова, в случае передачи украинской стороне заявленного вооружения, последствия его применения при ударах по городам и социальным объектам будут ужасными.

Ранее министра обороны США Колин Каль сообщил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить