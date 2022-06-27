СК России возбудит дело после обстрела военными Украины установки «Таврида»

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Российские следователи возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки «Таврида» предприятия «Черноморнефтегаз».
СК России возбудит дело после обстрела военными Украины установки «Таврида»
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) «Таврида» «Черноморнефтегаза», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

В Минобороны России заявили, что Украина атаковала российские газовые вышки в Чёрном море на фоне очередной неудачной попытки захвата острова Змеиный.

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