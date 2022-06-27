СК России возбудит дело после обстрела военными Украины установки «Таврида»
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По поручению председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) «Таврида» «Черноморнефтегаза», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечению их к уголовной ответственности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.
В Минобороны России заявили, что Украина атаковала российские газовые вышки в Чёрном море на фоне очередной неудачной попытки захвата острова Змеиный.