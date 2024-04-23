В Донецке вынесли приговор расстрелявшему мирного жителя украинскому пулемётчику

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении пулемётчика Нацгвардии Украины Дмитрия Вихра, которого обвинили в покушении на убийство мирного жителя Мариуполя и применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Как сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, установлено, что 17 марта 2022 года Вихор произвёл не менее 20 выстрелов из пулемёта в сторону мирного жителя, причинив его здоровью тяжкий вред.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Вихра к 22 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке заочно вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему двух мирных жителей.