В Донецке вынесли приговор расстрелявшему мирного жителя украинскому пулемётчику
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, установлено, что 17 марта 2022 года Вихор произвёл не менее 20 выстрелов из пулемёта в сторону мирного жителя, причинив его здоровью тяжкий вред.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Вихра к 22 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецке заочно вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему двух мирных жителей.