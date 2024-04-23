В Донецке заочно вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему двух мирных жителей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры России.
Как заявили в ведомстве, в апреле 2022 года морпех, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, произвёл не менее трёх выстрелов из автомата АК-74 в проходивших по прилегающей к строению улице двух мирных граждан.
Мужчины скончались на месте.
Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России и 9 августа 2022 года был объявлен в международный розыск. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в 2022 году заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные органы приняли меры к его розыску, но возможность участия морпеха в уголовном судопроизводстве отсутствует. По делу выполнены все следственные действия, возможные в его отсутствие.
Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
20 апреля Верховный суд ДНР приговорил командира 1-й реактивной артиллерийской батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Ярощука к 22 годам колонии за приказ об убийстве четырёх мирных жителей в Мариуполе.