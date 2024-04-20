Морпех ВСУ получил 22 года колонии за приказ об убийстве четырёх человек

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Верховный суд ДНР приговорил командира 1-й реактивной артиллерийской батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Ярощука к 22 годам колонии за приказ об убийстве четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, с марта по апрель 2022 года подсудимый находился в Мариуполе, в здании завода «Азовмаш».
В один из дней его подчинённый увидел проезжающий мимо гражданский автомобиль, в котором находились четыре мирных жителя.
Ярощук приказал сослуживцу расстрелять машину, тот открыл по ней огонь.
В результате атаки никто не пострадал.
«Ярощук признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Судом ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что СК возбудил дело против жительницы Энергограда о дискредитации ВС России.