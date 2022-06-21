Украина атаковала российские газовые вышки в Чёрном море на фоне очередной неудачной попытки захвата острова Змеиный, заявили в Минобороны России.

«Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт об объектах газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Чёрного моря: 20 июня платформы «БК-1» и «Крым-1» подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника Bayraktar TB2.

МО России: Киев атаковал газовые вышки после неудачной попытки захвата острова Змеиный

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

Огонь на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл к скважине.

Трёх пострадавших в результате удара украинских военных перевели в ожоговое отделение больницы скорой помощи №6 Симферополя.