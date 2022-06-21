Трёх пострадавших при ударе Украины по «Черноморнефтегазу» перевели в Симферополь

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Трёх пострадавших в результате удара украинских военных по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» перевели в ожоговое отделение больницы скорой помощи №6 Симферополя.
Трёх пострадавших при ударе Украины по «Черноморнефтегазу» перевели в Симферополь
  • РИА Новости

«Все трое раненых переведены в ожоговое отделение 6-й больницы скорой помощи Симферополя. Их состояние средней степени тяжести», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.

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