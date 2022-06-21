Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину

Короткая ссылка
Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза», пострадавшей от обстрела со стороны Украины, продолжается — огонь перешёл к скважине, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину
  • РИА Новости

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — цитирует её РИА Новости.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить