Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину
- РИА Новости
«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — цитирует её РИА Новости.
Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.
Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.
В Чёрном море продолжается поисковая операция.