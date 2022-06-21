Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза», пострадавшей от обстрела со стороны Украины, продолжается — огонь перешёл к скважине, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — цитирует её РИА Новости.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.