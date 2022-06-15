Володин назвал смертную казнь заслуженной мерой наказания за преступления неонацистов

Смертная казнь является той мерой наказания, которую заслуживают киевские неонацисты за преступления против человечества. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети... Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что соответствующая норма о применении смертной казни существует на территории ДНР.

«Особенно это актуально в условиях военного времени», — подчеркнул Володин.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские заградотряды открыли перекрёстный огонь по военнослужащим 54-й бригады ВСУ, которые изъявили желание сдаться — погибли 32 солдата.