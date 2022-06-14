На Украине националисты расстреляли в спину 32 солдата ВСУ, пожелавших сдаться

Украинские заградотряды открыли перекрёстный огонь по военнослужащим 54-й бригады ВСУ, которые изъявили желание сдаться — погибли 32 солдата, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, при наступлении российской армии в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике более 30 украинских военных 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

Около 22:00 они начали продвижение в сторону российских позиций с поднятыми белыми флагами.

«В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрёстный огонь в спину... Погибли 32 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Военный комендант Херсонской области ранее приказал военнослужащим ВСУ и приравненным к ним лицам на территории региона сдать оружие и встать на учёт.

Отмечалось, что выполнивших требования комендатуры лиц не станут привлекать к уголовной ответственности при условии, что они не совершали преступлений.