Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ в регионе сдать оружие

Военный комендант Херсонской области приказал военнослужащим ВСУ и приравненных к ним лиц на территории региона сдать оружие и встать на учёт.

«Потребовал от военнослужащих ВСУ и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учёт, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы», — следует из заявления военно-гражданской администрации Херсонской области в Telegram.

Приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня.

Отмечается, что выполнивших требования комендатуры лиц не станут привлекать к уголовной ответственности при условии, что они не совершали преступлений.

«Кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещённых предметов», — добавили в комендатуре.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР.