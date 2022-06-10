Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наёмникам в ДНР

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наёмникам в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наёмникам в ДНР
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, всё остальное — «это уже предмет для спекуляций».

«Я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы ДНР», — отметил министр.

Суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить