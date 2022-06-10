Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наёмникам в ДНР

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наёмникам в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, всё остальное — «это уже предмет для спекуляций».

«Я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы ДНР», — отметил министр.

Суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.