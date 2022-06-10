Аналитики назвали самые популярные направления для деловых поездок весной

Специалисты из онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business рассказали о самых популярных авианаправлениях клиентов для деловых поездок весной 2022 года.

Как сообщает «Газета.Ru», на первом месте оказалась Москва — туда было оформлено 29,4% заказов. На второй строке рейтинга — Санкт-Петербург, в который летали 11,2% сотрудников. Замкнул тройку Екатеринбург с 4,2% бронирований.

Средняя стоимость перелёта по стране в одну сторону весной составила 11 300 рублей.

Среди зарубежных поездок с деловой целью лидирует Турция — на неё приходится 26% бронирований. Следом за ней идёт Узбекистан (14,7%) и Белоруссия (10,4%). В среднем стоимость билета в командировку весной в одну сторону составила 34 200 рублей.

На поезде чаще всего граждане ездили в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Средняя стоимость поездки весной обходилась компании в 3300 рублей.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН сообщил о резком росте спроса на поездки в страны ближнего зарубежья.