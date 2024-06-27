Бастрыкин: около 10 тысяч мигрантов с гражданством России направлены в зону СВО
- РИА Новости
Об этом он заявил во время выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.
По его словам, свыше 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство России, уже поставили на соответствующий учёт.
«И уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава российского СК указал, что в российскую столицу лишь за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов.