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Бастрыкин: около 10 тысяч мигрантов с гражданством России направлены в зону СВО

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство, направлены в зону проведения специальной военной операции.
Бастрыкин: около 10 тысяч мигрантов с гражданством России направлены в зону СВО
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.

По его словам, свыше 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство России, уже поставили на соответствующий учёт.

«И уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского СК указал, что в российскую столицу лишь за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов.

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