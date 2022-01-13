«В связи с рядом резонансных происшествий»: Бастрыкин выступил за возвращение МВД контроля за оборотом оружия

Председатель СК Александр Бастрыкин предложил передать МВД от Росгвардии полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов. По его словам, данная инициатива находится на этапе межведомственного обсуждения. Отметим, что в 2021 году был принят ряд законов, ужесточающий оборот оружия в стране. В декабре в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий ввести проверку в ФСБ и МВД всех желающих получить огнестрельное оружие. При этом с начала 2022-го Росгвардия начала вести электронный учёт лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие, а также патронов к нему.

Министерство внутренних дел России должно вновь получить полномочия по контролю за оборотом оружия и патронов — сейчас этим занимается Росгвардия. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал Бастрыкин.

Контроль за оборотом оружия необходимо усилить, поэтому инициатива главы СК заслуживает пристального внимания, заявил RT зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. При этом, по его словам, вопрос передачи регуляторных функций МВД от Росгвардии является «крайне дискуссионным».

«Проблема не в том, что Росгвардия ненадлежаще осуществляет свои функции. Напротив, Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые сегодня возложены на неё. Но их явно недостаточно. Ключевая задача состоит в том, чтобы создать правовые механизмы, которые дали бы возможность на ранних этапах выявлять тех лиц, которые вызывают беспокойство, у которых намерение получить лицензию, затем приобрести оружие с преступными намерениями. Вопрос не в том, кто: Росгвардия или МВД? Вопрос в том, какие правовые механизмы и как они работают, насколько качественно», — подчеркнул парламентарий.

Между тем эксперт по кризисным ситуациям, полковник в отставке Лев Корольков считает, что МВД намного компетентнее в вопросе контроля за оружием, чем Росгвардия.

«В МВД уже есть кадры в системе разрешений на оружие, они опытнее. А во время этих реформаций, когда в бывшие внутренние войска стали присоединять ещё и ряд подразделений, как СОБР, отделы разрешения, бывшую вневедомственную охрану. Так получилась сырая, не совсем скоординированная структура. Поэтому предложение Бастрыкина имеет вполне рациональное зерно», — заметил собеседник RT.

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В 2021 году произошло два случая массовых убийств в образовательных учреждениях с применением огнестрельного оружия.

Так, 11 мая в Казани Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №175, где привёл в действие взрывное устройство и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали девять человек — семь школьников возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. Более 30 человек были ранены. Он был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками правоохранительных органов, не оказывая сопротивления.

20 сентября в Перми 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. Её жертвами стали шесть человек, ещё 47 получили ранения. Молодой человек был обезврежен сотрудниками ДПС Константином Калининым и Владимиром Макаровым, которые первыми из силовиков прибыли на место происшествия.

После инцидента в Казани президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить требования к владельцам огнестрельного оружия, а также усилить контроль за его оборотом.

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«Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими. Такой же жёсткой должна быть и персональная ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», — говорил глава государства.

После этого глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ряд мер по ужесточению оборота оружия. В июне президент утвердил внесение изменений в федеральный закон «Об оружии».

Так, была ужесточена ответственность за преступления в сфере оборота оружия, включая его переделку и незаконную продажу. Теперь за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет (ранее — от трёх до пяти лет). К тому же как тяжкое преступление квалифицируется незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей.

Также законодательно был повышен с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (эта мера вступит в силу 29 июня 2022 года).

Вдобавок введён запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. При этом проводить психологическое тестирование и проверять на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ смогут только государственные и муниципальные медорганизации. Данная мера утверждена Минздравом и вступит в силу 1 марта 2022 года.

Покупатель в оружейном магазине в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Александр Гальперин

Помимо этого, в декабре 2021-го МВД обратилось в Минпромторг с просьбой предоставить полномочия «по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям».

Позднее в том месяце в Госдуму был внесён закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД. Если будет установлена информация о том, что гражданин причастен к организованной преступности или собирается использовать оружие в противоправных целях, то эти данные передадут в Росгвардию. Эти сведения станут основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие сроком на один год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия.

«Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура», — пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Заметим, что с 1 января Росгвардия начала вести электронный учёт лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие, а также патронов к нему. В перечень информации, которые указываются в реестрах, входят данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие.