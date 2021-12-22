В Госдуму внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в нижнюю палату парламента России внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

Об этом он написал в своём канале в Telegram.

«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискарёвым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия... Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД», — сообщил он.

По словам депутата, соответствующая проверка, согласно документу, может проводиться и в отношении людей, которые уже владеют оружием.

Он добавил, что человек при этом будет иметь право обжаловать отказ в выдаче оружия в судебном порядке.

«Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура», — отметил он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.