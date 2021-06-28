Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в тексте поправок к закону.

Исключение сделано для лиц, которые проходят или прошли военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях.

Также порог в 18 лет на приобретение охотничьего оружия решено оставить для малочисленных коренных народов России.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.