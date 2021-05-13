Путин призвал серьёзно повысить требования к владельцам оружия в России

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Президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.
Путин призвал серьёзно повысить требования к владельцам оружия в России
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими. Такой же жёсткой должна быть и персональная ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», — сказал глава государства на совещании с правительством, где была поднята тема стрельбы, которая произошла в казанской школе 11 мая.

Путин подчеркнул, что в данной сфере нужен строгий порядок.

«Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены», — заявил Путин.

11 мая президент России поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

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