Путин поручил Золотову проработать новое положение об оружии у граждан
- РИА Новости
«Отдельное поручение было дано Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте, могут быть на руках у населения, с учётом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.
«Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал Песков.
Кроме того, президент выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего.
Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани молодой человек 2001 года рождения устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, арестованный владел зарегистрированным оружием.
В Татарстане 12 мая объявлено днём траура.