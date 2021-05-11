Путин поручил Золотову проработать новое положение об оружии у граждан

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте, могут быть на руках у населения, с учётом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.

«Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал Песков.

Кроме того, президент выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани молодой человек 2001 года рождения устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, арестованный владел зарегистрированным оружием.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура.