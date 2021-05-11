СК возбудил дело после стрельбы в Казани
- РИА Новости
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК.
«Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — сообщили в СК.
По предварительным данным, вооружённый молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.
«Нападавший задержан, его личность установлена: это местный житель 2001 года рождения», — добавили в СК.
По указанию главы СК на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой. Причины нападения выясняются.
В Татарстане 12 мая объявлено днём траура. По данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, ещё 20 пострадали.