СК возбудил дело после стрельбы в Казани

Уголовное дело о массовом убийстве в казанской школе будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК.

«Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — сообщили в СК.

По предварительным данным, вооружённый молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.

«Нападавший задержан, его личность установлена: это местный житель 2001 года рождения», — добавили в СК.

По указанию главы СК на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики.

Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой. Причины нападения выясняются.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура. По данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, ещё 20 пострадали.