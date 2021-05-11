Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в Казани

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Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани. Причины нападения выясняются.

«Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал президент республики во «Вконтакте».

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что число погибших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось до 11.

Ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Детям, которых эвакуировали в детские сады, оказывается психологическая помощь. Во все учебные заведения города ограничили вход.

В районе школы введён режим контртеррористической операции.

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