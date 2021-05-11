С детьми из казанской школы работают психологи

Короткая ссылка
Эвакуированных из-за стрельбы в казанской школе детей разместили в детских садах, им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба мэрии города.
С детьми из казанской школы работают психологи
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Дети находятся в детских садах №181 и №40. Там работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе мэрии.

Также там сообщили, что работает телефон горячей линии управления образования: 292-44-03, 292-37-04.

Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей.

На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.

Силовики задержали одного подростка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, погибли девять человек, ещё четверо получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить