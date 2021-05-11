С детьми из казанской школы работают психологи
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Дети находятся в детских садах №181 и №40. Там работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе мэрии.
Также там сообщили, что работает телефон горячей линии управления образования: 292-44-03, 292-37-04.
Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей.
На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.
Силовики задержали одного подростка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, погибли девять человек, ещё четверо получили ранения.