С детьми из казанской школы работают психологи

Эвакуированных из-за стрельбы в казанской школе детей разместили в детских садах, им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Дети находятся в детских садах №181 и №40. Там работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе мэрии.

Также там сообщили, что работает телефон горячей линии управления образования: 292-44-03, 292-37-04.

Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей.

На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.

Силовики задержали одного подростка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, погибли девять человек, ещё четверо получили ранения.