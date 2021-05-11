Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Казани детей

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка, и желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что «в связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани президент выслушал доклад главы ФСБ (Александра) Бортникова о деталях произошедшего».

Кроме того, президент поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, они обсудили ситуацию в школе в Казани.

Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани бывший учащийся устроил стрельбу. Согласно данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, ещё 20 пострадали.