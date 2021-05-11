Погибли шесть учеников и преподаватель: в Казани подросток открыл стрельбу в школе

Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, один из нападавших задержан. На место происшествия прибыли экстренные службы города и машины скорой помощи. Прокуратура начала проверку. Кроме того, сообщается о взрыве в здании учебного заведения. RT ведёт трансляцию.