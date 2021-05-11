Погибли шесть учеников и преподаватель: в Казани подросток открыл стрельбу в школе
- © РИА Новости / Максим Богодвид
-
11 мая 2021
«Татмедиа» передаёт, что второго подозреваемого в нападении на школу в Казани ликвидировали в стенах учебного заведения.
-
Как сообщает «Татмедиа» в своём Telegram-канале, одним из задержанных за стрельбу в казанской школе оказался 19-летний Ильназ Галявиев.
-
Мэрия Казани распорядилась ограничить вход во все учебные заведения города в целях безопасности.
-
Как сообщает портал «Татмедиа», на место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.
-
Источник ТАСС сообщает, что один из напавших на школу в Казани может удерживать заложников.
-
Республиканский центр медицины катастроф в Казани сообщил, что после стрельбы в школе госпитализированы 12 детей и один взрослый. Об этом информирует ТАСС.
-
Видео задержания, предположительно, одного из напавших на школу в Казани.
-
В пресс-службе мэрии Казани опровергли сведения о стрельбе в ещё одной школе города.
«Информация о стрельбе в школе на улице Латышских стрелков — фейк», — говорится в сообщении.
-
Число погибших при стрельбе в казанской гимназии возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
Также он рассказал о четырёх госпитализированных.
-
В мэрии Казани сообщили, что часть детей эвакуированы из гимназии №175, где произошла стрельба. Их разместили в соседнем детском саду №181.
«Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.