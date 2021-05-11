Погибли шесть учеников и преподаватель: в Казани подросток открыл стрельбу в школе

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Роман Шимаев
Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, один из нападавших задержан. На место происшествия прибыли экстренные службы города и машины скорой помощи. Прокуратура начала проверку. Кроме того, сообщается о взрыве в здании учебного заведения. RT ведёт трансляцию.
Погибли шесть учеников и преподаватель: в Казани подросток открыл стрельбу в школе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • 11 мая 2021

    «Татмедиа» передаёт, что второго подозреваемого в нападении на школу в Казани ликвидировали в стенах учебного заведения.

  • Как сообщает «Татмедиа» в своём Telegram-канале, одним из задержанных за стрельбу в казанской школе оказался 19-летний Ильназ Галявиев.

  • Мэрия Казани распорядилась ограничить вход во все учебные заведения города в целях безопасности.

  • Как сообщает портал «Татмедиа», на место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

  • Источник ТАСС сообщает, что один из напавших на школу в Казани может удерживать заложников.

  • Республиканский центр медицины катастроф в Казани сообщил, что после стрельбы в школе госпитализированы 12 детей и один взрослый. Об этом информирует ТАСС.

  • Видео задержания, предположительно, одного из напавших на школу в Казани.

  • В пресс-службе мэрии Казани опровергли сведения о стрельбе в ещё одной школе города.

    «Информация о стрельбе в школе на улице Латышских стрелков — фейк», — говорится в сообщении.

  • Число погибших при стрельбе в казанской гимназии возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб

    Также он рассказал о четырёх госпитализированных.

  • В мэрии Казани сообщили, что часть детей эвакуированы из гимназии №175, где произошла стрельба. Их разместили в соседнем детском саду №181.

    «Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.

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