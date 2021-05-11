В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе

В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.

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Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. «Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура», — приводит её слова РИА Новости. Ранее ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего. В районе школы введён режим контртеррористической операции. Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой. Причины нападения выясняются.