В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе

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В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.
В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее ученик казанской гимназии, где произошла стрельба, рассказал в беседе с RT подробности произошедшего.

В районе школы введён режим контртеррористической операции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов держит на личном контроле ситуацию со стрельбой. Причины нападения выясняются.

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