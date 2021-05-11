Задержанный после стрельбы в Казани владел зарегистрированным оружием

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал, что арестованный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.
Задержанный после стрельбы в Казани владел зарегистрированным оружием
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Террорист арестован. 19 лет. Официально на нём зарегистрировано оружие», — сказал президент республики в эфире «Россия 24».

Минниханов отметил, что погибли по меньшей мере четыре мальчика и три девочки.

В настоящее время идут следственные действия в отношении других пособников злоумышленника, добавил он.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Детям, которых эвакуировали в детские сады, оказывается психологическая помощь. Во все учебные заведения города ограничили вход.

Как сообщает РИА Новости, количество жертв увеличилось до 11, а двое из числа погибших детей разбились, выпрыгнув во время стрельбы с третьего этажа школы.

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