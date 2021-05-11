Шестеро детей из школы в Казани находятся в крайне тяжёлом состоянии

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Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в крайне тяжёлом состоянии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.
Шестеро детей из школы в Казани находятся в крайне тяжёлом состоянии
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Обновленные данные из ДРКБ: всего поступило 18 детей, из них шесть — крайне тяжёлые, идут операции. Остальные — с ранами, переломами и ушибами — осматриваются врачами», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани бывший учащийся устроил стрельбу. Согласно данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семь детей и одна учительница.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Казани.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе.

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