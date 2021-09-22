«За мужество, отвагу и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении полицейских, обезвредивших напавшего на вуз

Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества Константина Калинина, обезвредившего напавшего на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета. Его коллега Владимир Макаров, который организовывал эвакуацию находившихся в вузе людей, удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Решением главы МВД Владимира Колокольцева правоохранителей повысили в званиях до лейтенанта и капитана полиции соответственно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников ДПС, обезвредивших молодого человека, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции; медалью «За отличие в охране общественного порядка» Макарова Владимира Александровича — старшего лейтенанта полиции», — говорится в документе.

Кроме того, в пресс-службе МВД сообщили, что глава ведомства Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС очередные специальные звания: Калинину — лейтенант полиции, Макарову — капитан полиции.

«На одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооружённого преступника», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Калинин и Макаров рассказали о событиях, произошедших 20 сентября в ПГНИУ.

«После выстрела он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружьё, оно было зафиксировано у него на ремне, также снял патронташ и нож, всё это отбросил в сторону. Также я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне», — сказал Константин Калинин.

В свою очередь, его напарник Владимир Макаров поведал о том, как организовал эвакуацию людей из высшего учебного заведения.

«Люди выбегали в панике, некоторые хромали, была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи, указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб и карет скорой помощи», — указал инспектор.

Стрельба в Перми

Утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате произошедшего погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Накануне в Москву для продолжения лечения транспортировали семерых находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших, четверо из них находились на аппарате ИВЛ.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследование дела Главному следственному управлению ведомства.

Отец подозреваемого Марат Бекмансуров в разговоре с RT отмечал, что шокирован произошедшим. По его словам, в общении сын не высказывал намерений, которые могли бы указать на трагедию. Мужчина также рассказал, что он развёлся с женой в 2009 году, сын остался с матерью. По его словам, молодой человек много времени проводил дома за компьютером.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете достигло 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один — это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжёлое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии — и находящиеся на амбулаторном лечении», — сказала она.

Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, увеличение числа пострадавших обусловлено тем, что граждане продолжают обращаться за медицинской помощью после произошедшего инцидента.

«У них различные несерьёзные травмы, не требующие стационарного лечения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также по теме «Это наша общая беда»: Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при стрельбе в Перми Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском...

В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учебный процесс в ПГНИУ планируется возобновить с понедельника, 27 сентября. В этот день он сам посетит вуз, чтобы провести встречу с преподавательским составом и студентами.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на оказание всевозможной помощи пострадавшим и семьям погибших по поручению президента выделено около 18,5 млн рублей. Вечером того же дня он подписал распоряжение, согласно которому членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, лицам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей. При этом правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

«Прошу принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты. То, что случилось, — это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких. И от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», — пояснял глава кабмина.

Ранее в пресс-службе правительства Пермского края сообщали, что по поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших при стрельбе в ПГНИУ направят по 1 млн рублей, получившим ранения — по 500 тыс. рублей, тем, кто получил травмы — по 100 тыс. рублей.