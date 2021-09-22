«Это наша общая беда»: Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Членам семей погибших будет выплачено по 1 млн рублей, гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение о финансовой помощи было принято по поручению президента, отметили в кабмине.

«Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Правительству Пермского края также рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее в ходе заседания правительства Михаил Мишустин назвал произошедшее в пермском университете страшной трагедией, заявил о необходимости поддержать пострадавших и родственников погибших и потребовал принять все необходимые меры, «чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты».

Глава кабмина напомнил, что пострадавшие остаются под наблюдением врачей и получают нужное лечение, а те, кто находится в тяжёлом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву.

«Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные компенсации, их размер составит от 200 тыс. до 1 млн рублей», — отмечал Мишустин.

«То, что случилось, — это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких. И от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате произошедшего погибли шесть человек, ещё 28 получили ранения.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Известно, что стрелявший проходил обучение по программе владения оружием в частной организации, а также, как сообщал СК, в мае этого года купил охотничье ружьё на законных основаниях.

Как рассказал Константин Калинин, при задержании молодой человек не смог ответить на вопрос, зачем он совершил нападение.

«Я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему было душно», — заметил Калинин.

По данным СМИ, мать подозреваемого на допросе рассказала, что её сын с детства мечтал стать полицейским или военным, однако страдал бронхиальной астмой, поэтому «путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт». Молодой человек поступил на юридический факультет по специальности «судебная экспертиза».

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник, она также рассказала, что её сын с семи лет увлекался оружием, а отец-военный поощрял его интересы.

По её словам, сначала отец и сын вместе увлекались видеоиграми о войне, а потом мальчик играл один. К 18 годам он категорически заявил матери, что купит охотничье ружьё.

Тем временем в МЧС России сообщили, что для помощи студентам ПГНИУ выделили дополнительных психологов.

«Сводная группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Пермской области и психологов РСЧС в количестве 46 человек работает на месте происшествия в Перми», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления ведомства.

В самом вузе также рассказали, что для студентов и сотрудников университета в общежитиях организуют консультации психологов.

Кроме того, в Перми образовалась очередь из граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы.

По данным СМИ, с утра у краевой станции переливания крови выстроились две очереди (около 50 человек) — в основном молодёжь. Станция начала сбор крови для пострадавших в результате ЧП в понедельник.

В Минздраве России сообщили, что семь пострадавших в результате стрельбы доставлены в Москву спецбортом МЧС, все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ.

«Ещё 12 пострадавших продолжают получать стационарное лечение в медицинских организациях Перми, ряду пострадавших оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь», — рассказали в ведомстве.