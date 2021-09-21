Мать устроившего стрельбу в Перми на допросе рассказала о мечте сына

Молодой человек, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, с детства мечтал стать полицейским или военным.

Об этом на допросе следователям рассказала мать 18-летнего нападавшего, передаёт Life.ru.

Отмечается, что он страдал бронхиальной астмой, поэтому «путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт».

Юноша поступил на юридический факультет по специальности «судебная экспертиза».

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как передавал Newinform, СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате произошедшего в Перми.