Мать устроившего стрельбу в Перми на допросе рассказала о мечте сына

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Молодой человек, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, с детства мечтал стать полицейским или военным.
Мать устроившего стрельбу в Перми на допросе рассказала о мечте сына
  • РИА Новости

Об этом на допросе следователям рассказала мать 18-летнего нападавшего, передаёт Life.ru.

Отмечается, что он страдал бронхиальной астмой, поэтому «путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт».

Юноша поступил на юридический факультет по специальности «судебная экспертиза».

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как передавал Newinform, СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате произошедшего в Перми.

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