Выплаты семьям погибших при стрельбе в Перми начнут производить с 21 сентября
- РИА Новости
«Буквально с завтрашнего дня будут производиться выплаты», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, а раненным в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.