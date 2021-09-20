Выплаты семьям погибших при стрельбе в Перми начнут производить с 21 сентября

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин в эфире канала «Россия 24» заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.
Выплаты семьям погибших при стрельбе в Перми начнут производить с 21 сентября
  • РИА Новости

«Буквально с завтрашнего дня будут производиться выплаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, а раненным в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. 

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