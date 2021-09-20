Власти Пермского края выплатят семьям погибших при стрельбе по 1 млн рублей
- РИА Новости
«Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненным в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
При этом по 100 тыс. рублей будет выплачено получившим травмы.
Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда краевого правительства.
Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.
Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.
Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.