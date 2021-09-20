Власти Пермского края выплатят семьям погибших при стрельбе по 1 млн рублей

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Власти Пермского края выплатят семьям погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете по 1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора края.
Власти Пермского края выплатят семьям погибших при стрельбе по 1 млн рублей
  • РИА Новости

«Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненным в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

При этом по 100 тыс. рублей будет выплачено получившим травмы.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда краевого правительства.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.

Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

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