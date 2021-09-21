Для помощи студентам вуза в Перми выделили дополнительных психологов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Сводная группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Пермской области и психологов РСЧС в количестве 46 человек работает на месте происшествия в Перми», — заявили в пресс-службе.
При этом в вузе рассказали, что для студентов и сотрудников университета в общежитиях организуют консультации психологов.
Ранее сообщалось, что в Перми образовалась очередь из граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете.