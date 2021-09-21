Для помощи студентам вуза в Перми выделили дополнительных психологов

Для помощи студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, выделили дополнительных психологов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Сводная группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Пермской области и психологов РСЧС в количестве 46 человек работает на месте происшествия в Перми», — заявили в пресс-службе.

При этом в вузе рассказали, что для студентов и сотрудников университета в общежитиях организуют консультации психологов.

Ранее сообщалось, что в Перми образовалась очередь из граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете.