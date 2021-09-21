Для помощи студентам вуза в Перми выделили дополнительных психологов

Короткая ссылка
Для помощи студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, выделили дополнительных психологов.
Для помощи студентам вуза в Перми выделили дополнительных психологов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Сводная группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Пермской области и психологов РСЧС в количестве 46 человек работает на месте происшествия в Перми», — заявили в пресс-службе.

При этом в вузе рассказали, что для студентов и сотрудников университета в общежитиях организуют консультации психологов.

Ранее сообщалось, что в Перми образовалась очередь из граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить