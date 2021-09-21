В Перми образовалась очередь из желающих сдать кровь для пострадавших при стрельбе в вузе

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В Перми образовалась очередь из граждан, желающих сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ).
В Перми образовалась очередь из желающих сдать кровь для пострадавших при стрельбе в вузе
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, с утра у краевой станции переливания крови выстроились две очереди (около 50 человек) — в основном молодёжь.

Отмечается, что станция начала сбор крови для пострадавших в результате ЧП в университете в понедельник, 20 сентября.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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