Устроивший стрельбу в вузе в Перми не ответил на вопрос о причине нападения

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Студент, который устроил стрельбу в университете в Перми, не ответил на вопрос задерживавшего его полицейского, почему он совершил нападение.
Устроивший стрельбу в вузе в Перми не ответил на вопрос о причине нападения
  • © РИА Новости / Анатолий Романов

Об этом рассказал обезвредивший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин. Видео с рассказом Калинина опубликовало «МВД Медиа».

«После выстрела он упал. Я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье — оно было зафиксировано у него на ремне», — рассказал полицейский.

По словам Калинина, он также снял с нападавшего патронташ и нож и отбросил их в сторону.

«Я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему было душно», — заявил Калинин.

Полицейский добавил, что нападавший ответил на вопрос, как его зовут. 

Ранее сообщалось, что Калинин обезвредил стрелявшего, а затем оказал ему первую помощь.

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