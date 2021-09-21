Устроивший стрельбу в вузе в Перми не ответил на вопрос о причине нападения
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Об этом рассказал обезвредивший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин. Видео с рассказом Калинина опубликовало «МВД Медиа».
«После выстрела он упал. Я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье — оно было зафиксировано у него на ремне», — рассказал полицейский.
По словам Калинина, он также снял с нападавшего патронташ и нож и отбросил их в сторону.
«Я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему было душно», — заявил Калинин.
Полицейский добавил, что нападавший ответил на вопрос, как его зовут.
Ранее сообщалось, что Калинин обезвредил стрелявшего, а затем оказал ему первую помощь.