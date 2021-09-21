Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
«Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей», — отметили в кабмине.
При этом правительству Пермского края рекомендовали оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Ранее Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.