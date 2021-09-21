Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в университете в Перми.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей», — отметили в кабмине.

При этом правительству Пермского края рекомендовали оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.