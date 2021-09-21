Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в университете в Перми.
Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тыс. рублей, лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей», — отметили в кабмине.

При этом правительству Пермского края рекомендовали оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить