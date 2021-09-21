Кабмин выделил около 18,5 млн рублей на компенсации в связи с трагедией в Перми
- РИА Новости
«Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой», — цитирует его ТАСС.
По словам Мишустина, правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую, пострадавшим в результате трагедии.
«Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тыс. до 1 млн рублей», — отметил он.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.