Кабмин выделил около 18,5 млн рублей на компенсации в связи с трагедией в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.

«Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую, пострадавшим в результате трагедии.

«Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тыс. до 1 млн рублей», — отметил он.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.