Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий приобретение оружия без медосвидетельствования.

«Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний», — сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что список этих противопоказаний и методику тестирования разработает правительство России. Система будет цифровой.



Медицинское освидетельствование должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия.

В июне Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.