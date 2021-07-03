Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий приобретение оружия без медосвидетельствования.
Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования
  • globallookpress.com

«Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний», — сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что список этих противопоказаний и методику тестирования разработает правительство России. Система будет цифровой.

Медицинское освидетельствование должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия.

В июне Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить