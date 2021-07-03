Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования
- globallookpress.com
«Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний», — сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что список этих противопоказаний и методику тестирования разработает правительство России. Система будет цифровой.
Медицинское освидетельствование должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.
Ранее комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия.
В июне Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.