Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

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Госдума приняла закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.
Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия
  • Reuters

В частности, вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Согласно закону, владельцы оружия, приобретённого на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах

С соответствующей инициативой он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский в беседе с RT прокомментировал данную инициативу.

В конце мая Госдума также приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за незаконные изготовление, оборот и сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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