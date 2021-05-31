В Общественной палате предложили ввести новое требование для лицензии на оружие

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что недавнее нападение на гимназию в Казани, по версии следствия, совершил 19-летний молодой человек, учащийся, нигде не работающий, не получающий официального заработка.

«При этом аналогичный портрет злоумышленника мы имели и три года назад во время нападения и массового убийства учащихся в Керченском политехническом колледже. Тогда это был 18-летний молодой человек, также не имевший опыта трудовой деятельности», — отметил Хамзаев.

Однако и в первом, и во втором случае молодые люди смогли получить разрешение на приобретение оружия. Не располагая какими-то существенными средствами, к тому же неясного происхождения, они смогли оплатить все необходимые пошлины, курсы подготовки, приобрести дорогостоящее огнестрельное оружие, значительный запас патронов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности», — говорится в тексте обращения.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства.

Кроме того, в декабре руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие.