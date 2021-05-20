В России предлагают запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства. Копия письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что после недавних событий в Казани, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ и социальные сети начали активно распространять информацию о личностях подозреваемых: их имена и фамилии, фотографии, иные данные, связанные с их жизнью.

При этом, как отметил Орлов, именно данного эффекта — широкого освещения информации о себе — и добиваются подобные преступники.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, Орлов предложил также обязать социальные сети оперативно ограничивать доступ как к информации о предполагаемом преступнике, так и к контенту, созданному самим подозреваемым и размещённому в социальных сетях до совершения преступления.

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Подробности — в материале RT.