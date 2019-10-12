«Перенесла не одну операцию»: число погибших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи возросло до 21

Преподаватель Ольга Грищенко стала 21-й жертвой трагедии в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщил и.о. директора колледжа Денис Колесник. В этом образовательном учреждении Керчи 17 октября 2018 года открыл стрельбу и устроил взрыв студент Владислав Росляков. Похороны педагога состоялись ещё летом. Добавим, что в годовщину трагедии во всех учреждениях Керчи пройдёт минута молчания. Также в храмах и мечетях города состоятся траурные молебны.

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Об этом исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник сообщил РИА Новости. По его словам, после продолжительного лечения скончалась одна из раненых преподавателей.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась — Грищенко Ольга Николаевна... Она перенесла не одну операцию. Возраст всё-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — сказал Колесник.

Он отметил, что Грищенко на протяжении многих лет работала в колледже, преподавая экономические дисциплины. Похороны педагога прошли этим летом.

Напомним, что 17 октября 2018 года, студент четвёртого курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и открыл огонь по находившимся в здании учебного заведения людям. В результате инцидента погибли 20 человек, среди которых 15 студентов, в том числе шестеро несовершеннолетних, и пятеро сотрудников учебного заведения. Кроме того, в медучреждения были госпитализированы по меньшей мере 43 человека, включая Ольгу Грищенко, однако в общей сложности сообщалось не менее, чем о 50 пострадавших.

При этом сам злоумышленник покончил с собой. Как сообщала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, его тело было найдено в библиотеке колледжа на втором этаже. По факту трагедии ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Вместе с тем стало известно, что мать Владислава Рослякова сменила фамилию и переехала.

«Она фамилию сменила на девичью, съехала с той квартиры, она не говорит, где (проживает теперь. — RT). Мы туда не ходим», — цитирует РИА Новости бабушку Рослякова Галину Никитичну.

Кроме того, стало известно, что тело преступника кремировали в Симферополе по окончании следственных действий.

После трагедии источник RT в Министерстве образования Крыма сообщал, что мать преступника работала санитаркой в онкоцентре, а «также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы»*.

Добавим, что в первую годовщину трагического инцидента — в четверг, 17 октября — во всех учреждениях и на всех предприятиях Керчи пройдёт минута молчания. Траурное мероприятие запланировано на 09:00 мск. Кроме того, на площади Ленина состоится возложение цветов к импровизированному мемориалу, в городских храмах и мечетях состоятся траурные молебны.

После ЧП в Керченском политехническом колледже власти Крыма выступили с предложением передать охрану образовательных учреждений в ведение Росгвардии. В августе в правительство было направлено второе соответствующее предложение.

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Как отметил 11 октября первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, инициатива требует более детальной проработки. По его словам, пока реализация такого предложения маловероятна.

«Этот вопрос нужно обсуждать нам всем вместе (с Росгвардией. — RT). Но мы постоянно думаем над тем, как нам обезопасить наши образовательные организации и от угроз, связанных с террористической угрозой, и от угроз, связанных, к сожалению, с ЧП, (подобным тому, что произошло. — RT) в Керчи», — цитирует Зеньковича ТАСС.

Он также считает, что превращать «школу в крепость» не стоит, а следует заниматься «профилактической превентивной работой».

Ещё год назад на этот момент указывала уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова. В интервью RT она заявляла, что одной из причин трагедии в керченском колледже стала недостаточно хорошая работа с неблагополучными детьми в России.

«Как бы мы ни превращали школы в бункеры, главное — это отчуждение подростка, отчуждение ребёнка, его одиночество, в которое он попадает. Шло время, этого никто не замечал. Чувствительность инструментов, которые диагностируют детское неблагополучие, у нас сегодня, к сожалению, страдает. Нужны новые инструменты», — подчеркнула она.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).