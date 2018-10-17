«Мотивы и версии трагедии тщательно изучаются»: что известно о нападении на колледж в Керчи

17 октября в здании Керченского политехнического колледжа произошёл взрыв и была открыта стрельба. В нападении подозревается студент четвёртого курса образовательного учреждения. По информации Минздрава, 19 человек погибли, в том числе нападавший, который покончил с собой. Ещё около 50 человек пострадали, из них 12 находятся в тяжёлом состоянии. СК расследует уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.

В среду, 17 октября, студент четвёртого курса политехнического колледжа, расположенного на улице Войкова в Керчи, устроил взрыв и открыл огонь по находившимся в здании учебного заведения людям. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, ещё около 50 пострадали.

«Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах​​​. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — отмечается на сайте Минздрава РФ.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Прибывший на место инцидента глава республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что подозреваемый — 18-летний Владислав Росляков — «никогда не отличался какой-то агрессией» и не имел приводов в полицию.

Как рассказали одногруппники Рослякова, «он был тихим и держался сам по себе, его никто не обижал». Между тем они добавили, что на первом курсе молодой человек «всегда носил с собой нож».

Источник RT в Министерстве образования Крыма сообщил, что молодой человек не был замечен в агрессивном поведении, имел нормальные отношения с одноклассниками. Лишь раз Росляков попал в неприятную ситуацию — в старших классах школы его доставили в отделение полиции с алкогольным отравлением.

По словам собеседника что отец подозреваемого был инвалидом и жил отдельно от семьи. Его мать работала санитаркой в онкоцентре, а также «также несколько лет назад увлеклась учением свидетелей Иеговы*».

Также появилась информация о наличии у молодого человека разрешения на охотничье оружие. Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил RT, что Росляков «получил разрешение на приобретение оружия в сентябре». При этом уполномоченный по защите прав ребёнка в Крыму Ирина Клюева эти сведения не подтвердила. «Пока точно не известно», — сказала она.

Уголовное дело

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, молодой человек покончил с собой, его тело было найдено в библиотеке на втором этаже.

Заметим, что изначально СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», но позднее переквалифицировал на «убийство двух и более лиц». Расследование инцидента поручили центральному аппарату ведомства. В Керчь были направлены следователи и криминалисты из Москвы.

Также по теме «Погибшие скончались от огнестрельных ранений»: число жертв ЧП в Керчи возросло до 19 СК переквалифицировал дело о чрезвычайном происшествии в Керчи на статью об убийстве. Ранее рассматривалась версия теракта. По меньшей...

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении СК.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что «предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва».

По словам главы СК Александра Бастрыкина, следствие предпримет исчерпывающие меры для установления причин и обстоятельств случившегося.

«Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определенных лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чьё-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — подчеркнул он.

Также правоохранительные органы сообщали о том, что взрывное устройство сработало в столовой колледжа, оно было начинено металлическими предметами. При этом позднее специалисты обнаружили в вещах подозреваемого второе взрывное устройство, его успешно обезвредили накладным зарядом.

«Разминирование закончено. Бомб там больше нет. Завершается

формирование списков погибших и пострадавших», — сказал представитель оперативного штаба.

«Объявлен трёхдневный траур»

О произошедшем инциденте президенту России Владимиру Путину было доложено по линии различных ведомств, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В среду, 17 октября, российский лидер проводил в Сочи переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Перед началом их совместной пресс-конференции была объявлена минута молчания.

«Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована», — сказал Путин.

Оба лидера выразили свои соболезнования родным и близких погибших в этом трагическом инциденте.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в политехническом колледже в Керчи.

Слова скорби также выразили представители различных стран и международных организаций, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, вице-премьер Италии Маттео Сальвини и президент Сербии Александр Вучич.

В Крыму и Севастополе в связи с произошедшей трагедией с четверга, 18 октября, будет объявлен трёхдневный траур. При этом в регионе усилили меры безопасности в образовательных учреждениях и на социально-значимых объектах, включая Крымский мост. Наряду с этим в различных регионах Российской Федерации также сообщили о скорой проверке безопасности в учебных заведениях.

«Завтра по всему Крыму будут приспущены государственные флаги. В населённых пунктах будут оборудованы места, где крымчане смогут возложить цветы и почтить память погибших», — пояснил Аксёнов.

Жители России и ряда других стран почтили память погибших в этой трагедии. Десятки людей возложили цветы к мемориалу города-героя Керчи в Александровском саду в российской столице. В Донецке цветы несли к стеле «Россия» в сквере Первомайский. Жители Латвии несли цветы и грушки к зданию посольства России в Риге.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).