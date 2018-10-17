Одногруппники рассказали о напавшем на учащихся колледжа в Керчи
Одногруппники 18-летнего Владислава Рослякова, которого Следственный комитет подозревает в нападении на учащихся политехнического колледжа в Керчи, рассказали RT, что на первом курсе тот всегда носил с собой нож.
- © Екатерина Кейзо
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале RT.
При этом они отметили, что Росляков был тихим и держался сам по себе, его никто не обижал.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подозреваемый в нападении на колледж совершил самоубийство.
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