Одногруппники рассказали о напавшем на учащихся колледжа в Керчи

Одногруппники 18-летнего Владислава Рослякова, которого Следственный комитет подозревает в нападении на учащихся политехнического колледжа в Керчи, рассказали RT, что на первом курсе тот всегда носил с собой нож.

Об этом говорится в Telegram-канале RT.

При этом они отметили, что Росляков был тихим и держался сам по себе, его никто не обижал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подозреваемый в нападении на колледж совершил самоубийство.