Захарова прокомментировала ЧП в керченском колледже
«Хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям — сил и мужества пережить эти страшные минуты. Мы с вами, мы разделяем эту боль, это горе», — сказала она.
17 октября в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.
СК России возбудил уголовное дело о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве.
По данным ведомства, все 17 погибших скончались от огнестрельных ранений.
Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что в данный момент мотивы и версии случившегося «тщательно изучаются».