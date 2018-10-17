Захарова прокомментировала ЧП в керченском колледже

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила соболезнования в связи с трагедией в керченском колледже.
Захарова прокомментировала ЧП в керченском колледже

    «Хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям — сил и мужества пережить эти страшные минуты. Мы с вами, мы разделяем эту боль, это горе», — сказала она.

    17 октября в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.

    СК России возбудил уголовное дело о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве.

    По данным ведомства, все 17 погибших скончались от огнестрельных ранений.

    Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что в данный момент мотивы и версии случившегося «тщательно изучаются».

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