Захарова прокомментировала ЧП в керченском колледже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила соболезнования в связи с трагедией в керченском колледже.

«Хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям — сил и мужества пережить эти страшные минуты. Мы с вами, мы разделяем эту боль, это горе», — сказала она.

17 октября в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.

СК России возбудил уголовное дело о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве.

По данным ведомства, все 17 погибших скончались от огнестрельных ранений.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что в данный момент мотивы и версии случившегося «тщательно изучаются».

RT ведёт прямую трансляцию.