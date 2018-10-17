СК: находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений

По предварительным данным, погибшие в колледже в Керчи скончались от огнестрельных ранений, заявили в пресс-службе СК России.

«На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

Ранее следователи переквалифицировали дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.

Глава государства Владимир Путин, комментируя ЧП в керченском колледже, заявил, что в настоящее время мотивы и версии случившегося «тщательно изучаются».

17 октября сообщалось, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.