СК: находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений
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- РИА Новости
«На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.
Ранее следователи переквалифицировали дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.
Глава государства Владимир Путин, комментируя ЧП в керченском колледже, заявил, что в настоящее время мотивы и версии случившегося «тщательно изучаются».
17 октября сообщалось, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.