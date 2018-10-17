При подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли, ещё 50 пострадали в результате взрыва в политехническом колледже Керчи. Как сообщили в НАК, причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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