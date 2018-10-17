НАК: В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ произошёл ПОДРЫВ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

При подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи погибли 10 человек

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Илья Соколов
По меньшей мере десять человек погибли, ещё 50 пострадали в результате взрыва в политехническом колледже Керчи. Как сообщили в НАК, причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
При подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи погибли 10 человек
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  • 17 октября 2018

    СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследовать его будет центральный аппарат ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату СК.

  • Версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • Из Сочи и Ростова-на-Дону на место взрыва вылетают три вертолёта Ми-8, на борту находятся спасатели и психологи.

    Также запланирован вылет самолёта Ил-76 МЧС России из Жуковского.

  • Общественный транспорт привлекли к вывозу пострадавших от взрыва, сообщил источник ТАСС в отделе пассажирских перевозок управления транспорта Керчи.

  • В городе принимаются меры по недопущению новых взрывов.

  • В колледже произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства, сообщает НАК.

  • Медики Кубани готовы оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в Керчи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

  • Место взрыва осматривают сотрудники ФСБ, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

    «Из здания вывели всех специалистов экстренных служб, на месте взрыва работают специалисты ФСБ», — рассказал он.

  • По информации ГУП РК «Крымгазсети», здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения.

  • Глава Крыма Сергей Аксёнов выехал в Керчь.

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