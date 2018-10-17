При подрыве неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи погибли 10 человек
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17 октября 2018
СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследовать его будет центральный аппарат ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату СК.
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Версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Из Сочи и Ростова-на-Дону на место взрыва вылетают три вертолёта Ми-8, на борту находятся спасатели и психологи.
Также запланирован вылет самолёта Ил-76 МЧС России из Жуковского.
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Общественный транспорт привлекли к вывозу пострадавших от взрыва, сообщил источник ТАСС в отделе пассажирских перевозок управления транспорта Керчи.
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В городе принимаются меры по недопущению новых взрывов.
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В колледже произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства, сообщает НАК.
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Медики Кубани готовы оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в Керчи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолётов санавиации. #пишусам@aksenov_sv— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 17 октября 2018 г.
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Место взрыва осматривают сотрудники ФСБ, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.
«Из здания вывели всех специалистов экстренных служб, на месте взрыва работают специалисты ФСБ», — рассказал он.
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По информации ГУП РК «Крымгазсети», здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов выехал в Керчь.
В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все службы работают на месте происшествия. #Керчь— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) October 17, 2018