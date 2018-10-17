Путин прокомментировал ЧП в колледже в Керчи

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал трагедию в керченском колледже, где, по последним данным, погибли 18 человек.

«Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована», — заявил он по итогам переговоров с президентом Египта.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.

RT ведёт прямую трансляцию заявления для прессы по итогам встречи.