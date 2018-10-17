Путин и президент Египта подвели итоги переговоров

В среду, 17 октября, президент России Владимир Путин принял в Сочи лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Главы государств обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, а также борьбу с терроризмом. На пресс-конференции по итогам встречи российский президент объявил минуту молчания и выразил соболезнования семьям погибших в Керчи. RT вёл прямую трансляцию.